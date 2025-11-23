Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий: Европейцы собирают экстренный саммит для срыва мирного плана Трампа

Экстренный саммит Европейского союза, запланированный на 24 ноября, призван сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа по прекращению конфликта вокруг Украины. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Источник: Life.ru

«Очевидно, брюссельские ястребы собирают саммит для срыва мирного плана Трампа. Лидеры “партии войны” мечтают повторить кульбит марта 2022 года и максимально затянуть “войну до последнего украинца” исключительно под влиянием личных амбиций и русофобской паранойи», — заявил Слуцкий, подчеркнув, что саммит Евросоюза по Украине не внесёт никакого вклада в прекращение конфликта.

Политик также сослался на прогноз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе из тупика украинского конфликта. Слуцкий подчеркнул, что такой сценарий возможен лишь при условии, что Соединённые Штаты проявят твёрдость и не поддадутся давлению со стороны европейских политиков и украинских властей.

Ранее европейские лидеры подписали совместное заявление, в котором признали мирный план президента США Дональда Трампа содержащим важные элементы, но требующим существенной доработки. В тексте выражается принципиальная позиция против вывода Вооружённых сил Украины из ДНР, установления ограничений на численность и снабжение армии, а также против отказа Киеву в членстве в НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше