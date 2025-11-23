Слуцкий: Европейцы собирают экстренный саммит для срыва мирного плана Трампа

Политик также сослался на прогноз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе из тупика украинского конфликта. Слуцкий подчеркнул, что такой сценарий возможен лишь при условии, что Соединённые Штаты проявят твёрдость и не поддадутся давлению со стороны европейских политиков и украинских властей.