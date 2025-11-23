Нетаньяху: ЦАХАЛ устранил пятерых высокопоставленных боевиков ХАМАС

После вступления режима тишины он нарушался уже несколько раз. Так, 19 октября ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАС заявив, что это стало ответом на «вопиющее нарушение соглашения». Кроме того, 25 октября Израиль сообщил о «точечном ударе» по центральной части Газы, объяснив его предотвращением атаки на израильские войска. А 28 октября Нетаньяху распорядился нанести новые удары — также в ответ на нарушения.