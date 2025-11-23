Ричмонд
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установления контроля над нефтяными месторождениями страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«К середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам (С наркотиками. — Прим. Ред.) и второй набор вариантов опций, ориентированных на Венесуэлу, включая захват нефтяных месторождений и “поимку и захват” Мадуро», — говорится в публикации.

Помимо этого, по данным собеседников газеты, ЦРУ быстрыми темпами наращивало работу своего подразделения по борьбе с наркотиками, прилагая усилия, аналогичные действиям США по «войне против терроризма» после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В конечном итоге, как отмечается, Трамп в октябре наделил ЦРУ полномочиями проводить тайные операции по борьбе с наркоторговцами, подписав документ, который носит широкий характер, агрессивен и направлен на противодействие транснациональным преступным организациям, в том числе с применением смертоносной силы.

Юристы в Белом доме и разведывательном сообществе выражали сомнения в законности ударов по судам наркоторговцев, однако Белый дом предложил юридическое обоснование своим действиям, согласно которому США находятся в состоянии «немеждународного» вооруженного конфликта с террористическими организациями, что оправдывает действия Вашингтона.

Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для военных действий США.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.

В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.

Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.

В конце прошлой недели в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.

