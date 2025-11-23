«Новый Черчилль на каблуках» и план, которого нет. Итоги недели ультиматумов

А генсек НАТО Рютте толкнул речь о зловещих планах Путина о нападении на НАТО через пять лет (почему именно пять? почему не три или семь?), чтобы показать свою важность и значимость и попросить ещё денег. Как говорил Балабанов про Америку: «Здесь всё просто так, кроме денег».