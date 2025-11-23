Ричмонд
Воздушное движение в аэропорту Эйндховена в Нидерландах приостановили из-за беспилотников

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздушное движение в аэропорту Эйндховена на юге в Нидерландов приостановлено из-за беспилотников. Об этом сообщил в субботу 22 ноября министр обороны страны Рубен Брекелманс, передает РИА Новости.

«В районе аэропорта Эйндховена было замечено несколько беспилотников. В связи с этим гражданское и военное воздушное движение приостановлено», — написал Брекелманс в соцсети Х.

По его словам, на месте находятся Королевская военная полиция Нидерландов и обычная полиция.

Ранее минобороны королевства сообщило, что военнослужащие Нидерландов в пятницу вечером 21 ноября задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники, замеченные над авиабазой Волкел на юге страны. −0-