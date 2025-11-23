Болсонару признал, что пытался вскрыть электронный браслет, передает Рейтер

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, который находился под домашним арестом, а в субботу был арестован из-за высокого риска побега, признался в том, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге, передает агентство Рейтер со ссылкой на опубликованное видео с его объяснением.