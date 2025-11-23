Ричмонд
Болсонару признал, что пытался вскрыть электронный браслет, передает Рейтер

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, который находился под домашним арестом, а в субботу был арестован из-за высокого риска побега, признался в том, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге, передает агентство Рейтер со ссылкой на опубликованное видео с его объяснением.

Источник: © РИА Новости

Экс-президент был арестован местной полицией в субботу. В решении судьи отмечалось, что данная мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.

«Бывший президент… признался, что использовал паяльник, чтобы вскрыть браслет, но не объяснил, зачем он это сделал», — пишет агентство.

По данным агентства, полицейские обнаружили, что браслет получил существенные повреждения, и заменили его. Впоследствии Болсонару был арестован.

Судья верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис дал адвокатам Болсонару 24 часа, чтобы объяснить это нарушение верховному суду.

Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.

Бывший президент Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженная преступная организация, попытка насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственный переворот, ущерб, квалифицированный как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порча объектов культурного наследия.