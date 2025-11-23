Рейтинг Макрона во Франции продолжает снижаться из-за его позиции по Украине

Жертвой непопулярности президента стал и назначенный им премьер-министр Себастьен Лекорню, который получил 66% отрицательных откликов (+4 процентных пункта за месяц. Доля «категорически недовольных» остается стабильной (25%), и его по-прежнему считают способным на диалог с политическими силами, однако в адрес Лекорню стали звучать упреки в чрезмерной лояльности Макрону и отсутствии результатов. Издание также называет удивительным тот факт, что совершенно незамеченным остался его жест по приостановке скандальной пенсионной реформы за счет поправки к законопроекту о бюджете на 2026 год. Впрочем, эту поправку уже пообещали отменить в Сенате (верхней палате парламента), куда поступил законопроект и неизвестно, останется ли она в финальной версии бюджета. -0-