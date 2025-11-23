Ричмонд
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 30, пропавшим без вести числится 21 человек

Как ранее сообщалось, оползни сошли в районах Чилачап и Банджарнегара в Центральной Яве из-за сильных дождей.

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате оползней, вызванных проливными дождями на индонезийском острове Ява, возросло до 30. Об этом передает Агентство Анадолу со ссылкой на The Jakarta Post.

Кроме того, 21 человек числится пропавшим без вести, их поиск продолжается.

Местные власти отметили, что глубина завалов на некоторых участках превышает 10 метров, что значительно осложняет поисково-спасательные работы. -0-