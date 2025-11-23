«Ведь этот дисбаланс (В своей политике. — Прим. Ред.) Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане», — сказал он.
По cловам Ваннера, Зеленскому необходимо внимательно отнестись к тому, в какой тяжелой ситуации он находится, учитывая неудачи Киева на фронте.
«Таким образом, ситуация для украинского президента крайне сложная», — подытожил корреспондент.
Вчера издание «Страна.ua» сообщило, что участники митинга, вышедшие на площадь Независимости в центре Киева, требуют не просто отставки, а ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, протестующие заявили, что будут выходить на акции каждую неделю, пока не будет выполнено их требование.
В четверг депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что отказ Владимира Зеленского увольнять главу его офиса Андрея Ермака может спровоцировать новый «майдан» на Украине.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом в энергетике. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявлял, что Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Депутат Рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики также призвала к чисткам в офисе Зеленского и к отставке Ермака.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
В ноябре 2013 года главная площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года на фоне столкновений с десятками жертв Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину.