«Ситуация сложная»: в Киеве заявили об угрозе переворота

«Ведь этот дисбаланс (В своей политике. — Прим. Ред.) Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане», — сказал он.