В администрации президента заявили о готовности РФ работать в G20

«Россия всегда активно работает в “двадцатке” вне зависимости от того, кто является председателем. Мы стараемся внести свой вклад в первую очередь в позитивную повестку развития. Я сегодня говорил, что движение вперед, снятие барьеров, реформирование институтов, изменение модели развития, снижение рисков в экономике — во всех этих вопросах мы готовы активно работать», — заверил Максим Орешкин.