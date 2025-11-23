В администрации президента заявили о готовности РФ работать в G20

Российская сторона заявила о готовности работать в Группе двадцати при председательстве США. Москва всегда активно поддерживает деятельность в G20. Так сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на саммите в Йоханнесбурге.
По его словам, Москва старается внести вклад в «позитивную повестку развития» Группы двадцати. Замглавы администрации президента отметил, что на саммите членам G20 удалось принять декларацию, отвечающую интересам России.
«Россия всегда активно работает в “двадцатке” вне зависимости от того, кто является председателем. Мы стараемся внести свой вклад в первую очередь в позитивную повестку развития. Я сегодня говорил, что движение вперед, снятие барьеров, реформирование институтов, изменение модели развития, снижение рисков в экономике — во всех этих вопросах мы готовы активно работать», — заверил Максим Орешкин.
Он, кроме того, подчеркнул, что долги некоторых стран G7 грозят им финансовым крахом. Мировую финансовую систему стоит реформировать, подытожил Максим Орешкин.