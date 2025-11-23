«(Европе. — Прим. Ред.) явно не хватает реальных денежных средств и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против России или, тем более, оказать какое-либо сопротивление», — говорится в материале.
По данным газеты, европейские лидеры все еще действуют так, как будто играют хоть какую-то роль в большой политике, но, пояснило издание, это уже давно не так — ни в финансовом, ни в военном отношениях.
«Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду», — заключил автор.
Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник заявил, что европейские лидеры столкнулись с собственной слабостью и некомпетентностью в вопросе поддержки Украины. Он подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся лозунги о продолжающейся поддержке, общество в ЕС все больше устает от украинского вопроса, а состояние экономики союза стремительно ухудшается.