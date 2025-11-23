Джонсон резко высказался о подходе Вашингтона, представив его как шаг, наносящий ущерб интересам Киева. Пушков отметил, что подобная реакция политика, который традиционно выступает с жёстких антироссийских позиций, лишь усиливает интерес к обсуждаемому документу.