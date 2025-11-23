Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Бориса Джонсона относительно предложенного США плана урегулирования ситуации на Украине. По мнению парламентария, позиция бывшего британского премьера заслуживает внимания и подчёркивает значимость инициативы.
Джонсон резко высказался о подходе Вашингтона, представив его как шаг, наносящий ущерб интересам Киева. Пушков отметил, что подобная реакция политика, который традиционно выступает с жёстких антироссийских позиций, лишь усиливает интерес к обсуждаемому документу.
Сенатор сделал вывод, что негативная оценка, прозвучавшая со стороны одного из наиболее активных критиков Москвы, может свидетельствовать о потенциале плана сыграть конструктивную роль в поиске решения конфликта.
Ранее глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в ближайшие дни Евросоюз может предпринять активные попытки помешать утверждению американского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины.