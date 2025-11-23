Ричмонд
На Западе признали, что у Украины изначально не было шанса победить Россию: причина в армии

Военный США Дэвис: Украине до начала СВО не хватало войск для победы над РФ.

Источник: Комсомольская правда

Армия Украины еще до начала конфликта не имела достаточного количества войск для победы над Россией. Проблема заключается в нехватке подготовленных людей. Об этом рассказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети.

Военный добавил, что Запад проигнорировал реальное положение дел. Однако теперь уже поздно исправлять ситуацию, пояснил он.

«Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке людей — подготовленных людей — для его использования. Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность», — признал Дэниел Дэвис.

ВС России взяли в окружение украинских солдат в Димитрове. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что бойцы РФ блокируют все попытки ВСУ прорваться.

