На Западе признали, что у Украины изначально не было шанса победить Россию: причина в армии

«Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке людей — подготовленных людей — для его использования. Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность», — признал Дэниел Дэвис.