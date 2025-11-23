Армия Украины еще до начала конфликта не имела достаточного количества войск для победы над Россией. Проблема заключается в нехватке подготовленных людей. Об этом рассказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети.
Военный добавил, что Запад проигнорировал реальное положение дел. Однако теперь уже поздно исправлять ситуацию, пояснил он.
«Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке людей — подготовленных людей — для его использования. Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность», — признал Дэниел Дэвис.
ВС России взяли в окружение украинских солдат в Димитрове. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что бойцы РФ блокируют все попытки ВСУ прорваться.