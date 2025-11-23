Ричмонд
Reuters: Болсонару арестовали из-за попытки вскрыть электронный браслет на ноге

Экс-президент Бразилии пытался паяльником вскрыть электронный браслет, его арестовали.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в субботу 22 ноября был арестован после попытки вскрыть электронный браслет. Напомним, Болсонару находится под домашним арестом и был обязан носить на ноге устройство, которое фиксировало его передвижения.

«Бывший президент… признался, что использовал паяльник, чтобы вскрыть браслет, но не объяснил, зачем он это сделал», — пишет агентство Reuters.

Сообщается, что браслет был повреждён настолько, что потребовалась его замена.

Напомним, суд Бразилии признал экс-президента Бразилии Жаира Болсонару виновным в организации заговора против действующего лидера Лулы да Силвы во время выборов в 2022 году.

Бывшему главе государства назначено наказание в виде лишения свободы на 27 лет и три месяца.

Кроме того, Болсонару обвиняли в насильственной отмене демократического верховенства закона, государственном перевороте и преступном сообществе.