Болсонару признал, что пытался вскрыть электронный браслет

Политик пытался вскрыть устройство с помощью паяльника.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находившийся под домашним арестом, оказался в центре нового скандала после того, как признал попытку повредить электронный браслет, закреплённый на ноге. Инцидент попал на видео, которое распространило агентство Reuters, и стало известно, что он пытался вскрыть устройство с помощью паяльника.

Полиция задержала Болсонару в субботу, объяснив свои действия повышенным риском его побега. Основанием для ужесточения меры стала недавняя инициатива его сына, сенатора Флавио Болсонару, который накануне призвал сторонников выйти на акцию в поддержку экс-президента.

Правоохранители обнаружили серьёзные повреждения на электронном браслете и оперативно заменили его новым устройством. Однако после проведения проверки и фиксации нарушений Болсонару был арестован, что стало очередным этапом в расследовании, связанном с его действиями во время домашнего ареста.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Болсонару политическим неудачником.

