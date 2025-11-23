Болсонару признал, что пытался вскрыть электронный браслет

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находившийся под домашним арестом, оказался в центре нового скандала после того, как признал попытку повредить электронный браслет, закреплённый на ноге. Инцидент попал на видео, которое распространило агентство Reuters, и стало известно, что он пытался вскрыть устройство с помощью паяльника.
Полиция задержала Болсонару в субботу, объяснив свои действия повышенным риском его побега. Основанием для ужесточения меры стала недавняя инициатива его сына, сенатора Флавио Болсонару, который накануне призвал сторонников выйти на акцию в поддержку экс-президента.
Правоохранители обнаружили серьёзные повреждения на электронном браслете и оперативно заменили его новым устройством. Однако после проведения проверки и фиксации нарушений Болсонару был арестован, что стало очередным этапом в расследовании, связанном с его действиями во время домашнего ареста.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Болсонару политическим неудачником.