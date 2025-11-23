Болсонару признал, что пытался вскрыть электронный браслет

Правоохранители обнаружили серьёзные повреждения на электронном браслете и оперативно заменили его новым устройством. Однако после проведения проверки и фиксации нарушений Болсонару был арестован, что стало очередным этапом в расследовании, связанном с его действиями во время домашнего ареста.