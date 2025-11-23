Минимум 23 человека погибли в секторе Газа в результате израильских авиаударов

Узнать больше по теме

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья

На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.