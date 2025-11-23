Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимум 23 человека погибли в секторе Газа в результате израильских авиаударов

Как минимум 23 человека погибли в результате авиаударов израильских военных по сектору Газа в субботу, 22 ноября. Такой информацией делится телеканал Al Hadath.

Источник: Life.ru

Информационный ресурс Quds, поддерживающий связи с движением ХАМАС, сообщил о поступлении в больницы многочисленных пострадавших, включая несовершеннолетних. Точное количество раненых пока не приводится. Воздушные удары наносились преимущественно по центральным и северным районам Газы, при этом бомбардировкам подверглись жилые строения и гражданский транспорт.

Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию, поддерживающую всеобъемлющий план президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности, воздержались только постоянные члены Россия и Китай.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше