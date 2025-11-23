Минимум 23 человека погибли в секторе Газа в результате израильских авиаударов

Информационный ресурс Quds, поддерживающий связи с движением ХАМАС, сообщил о поступлении в больницы многочисленных пострадавших, включая несовершеннолетних. Точное количество раненых пока не приводится. Воздушные удары наносились преимущественно по центральным и северным районам Газы, при этом бомбардировкам подверглись жилые строения и гражданский транспорт.
Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию, поддерживающую всеобъемлющий план президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности, воздержались только постоянные члены Россия и Китай.