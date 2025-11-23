В России указали на непринятие Европой плана США по Украине: никакой поддержки нет

По данным The Financial Times, саммит делегаций от США и Европы по американскому плану прошел в «тошнотворном тоне». Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил присутствующим представителям ЕС, что время для мира настало. Однако Вашингтон, по его словам, не проявит никакой гибкости.