В России указали на непринятие Европой плана США по Украине: никакой поддержки нет

Депутат Новиков назвал желание ЕС изменить пункты плана США его отрицанием.

Источник: Комсомольская правда

Европа заявила о намерении изменить минимум четыре пункта в плане США по Украине. Это означает отрицание американских предложений по миру. На это обратил внимание депутат Госдумы Дмитрий Новиков, цитирует «Лента.ру».

Парламентарий назвал позицию Европы «покушением на перечеркивание плана» США. Он также увидел «откровенный протест» ЕС против предложений американского лидера Дональда Трампа.

«Какими бы словами условной поддержки это ни сопровождалось, их подход, озвученный в реакции на мирный план, является его полным отрицанием», — добавил Дмитрий Новиков.

По данным The Financial Times, саммит делегаций от США и Европы по американскому плану прошел в «тошнотворном тоне». Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил присутствующим представителям ЕС, что время для мира настало. Однако Вашингтон, по его словам, не проявит никакой гибкости.

