The Times: в МИД Британии считают рабочим план США по Украине

«В текущих обстоятельствах это может быть наилучшим вариантом, на который может надеяться Киев. Он не идеален, но и не окончателен. Он может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — заявил изданию один из британских дипломатов.