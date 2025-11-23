The Times: в МИД Британии считают рабочим план США по Украине

«В текущих обстоятельствах это может быть наилучшим вариантом, на который может надеяться Киев. Он не идеален, но и не окончателен. Он может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — заявил изданию один из британских дипломатов.
Как указывает газета, несмотря на то, что многие эксперты в британских СМИ раскритиковали пункт об ограничении на численность Вооруженных сил Украины (не более 600 тыс. человек), в действительности аналитики Минобороны Соединенного Королевства считают, что Киев в любом случае в долгосрочной перспективе не сможет позволить себе содержать свыше 500 тыс. военнослужащих.
При этом издание утверждает, что план Трампа, вопреки некоторым публикациям, не запрещает Украине иметь дальнобойные вооружения.