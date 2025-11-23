Путин поздравил Мадуро с Днем рождения: Венесуэла послала дружеский ответ президенту РФ

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 23 ноября празднует 63-й день рождения. Он получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. По словам главы венесуэльского МИД Ивана Хиль Пинто, письмо лидера было «трогательным». Так он написал в своем Telegram-канале.
Утверждается, что Владимир Путин в письме обратил внимание на стратегический характер контактов РФ и Венесуэлы. По словам главы МИД, российский лидер отметил лидерство Николаса Мадуро в управлении страной. Венесуэла благодарна президенту РФ, подчеркнул министр иностранных дел.
«Президент Николас Мадуро Морос получил от президента Путина трогательное поздравительное письмо, в котором подтверждается стратегический характер отношений между Россией и Венесуэлой», — заверил Иван Хиль Пинто.
Николас Мадуро тем временем усилил меры личной безопасности из-за военной активности США в Карибском море. Президент Венесуэлы также стал реже выступать на публике.