Пушков поставил диагноз европейским лидерам: это из области психиатрии

«Политической анозогнозией вот уже пару лет страдают евролидеры, которые больны нереализуемой идеей поражения России и упорно отказываются признать очевидное. Попытки американских переговорщиков убедить европейцев, что Украина проигрывает, Россия побеждает, а дальше для Киева и Запада всё будет еще хуже, наталкиваются на глухую стену отрицания очевидного», — написал Пушков в Telegram-канале, напомнив, что медики называют анозогнозией состояние больного, который отказывается признавать, что он не здоров.