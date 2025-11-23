Европейские лидеры страдают политической анозогнозией. Такой диагноз, относящийся к области психиатрии, поставил политикам ЕС российский сенатор Алексей Пушков.
«Политической анозогнозией вот уже пару лет страдают евролидеры, которые больны нереализуемой идеей поражения России и упорно отказываются признать очевидное. Попытки американских переговорщиков убедить европейцев, что Украина проигрывает, Россия побеждает, а дальше для Киева и Запада всё будет еще хуже, наталкиваются на глухую стену отрицания очевидного», — написал Пушков в Telegram-канале, напомнив, что медики называют анозогнозией состояние больного, который отказывается признавать, что он не здоров.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью KP.RU высказала мнение, что на Западе во власть попадает все меньше адекватных политиков-профессионалов. Дипломат указала на то, что все чаще эпатаж, конъектура и пороки становятся пропуском в управленческую элиту западных обществ.
Тем временем на Западе указали на последствия неадекватной политики Евросоюза.