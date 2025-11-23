Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе объяснили метания Стармера между США и Европой: он играет в «ударь крота»

Sky News рассказал об игре Стармера в «ударь крота» из-за плана США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Британии Кир Стармер мечется между позициями США и Европы по урегулированию конфликта на Украине. Его решения похожи на действия в игре «ударь крота». Об этом пишет Sky News.

В материале утверждается, что Кир Стармер стремится достичь «справедливого» мира. При этом он боится вызвать недовольство со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, уточняет автор.

В статье сказано, что премьер Британии намерен обсудить план США с хозяином Белого дома. Ему важны гарантии безопасности для Украины, заявили источники.

Днем ранее Кир Стармер попал в неловкое положение. Он споткнулся во время встречи с предпринимателями в ЮАР. Премьер приветствовал бизнесменов и чуть не потерял равновесие.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше