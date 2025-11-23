На Западе объяснили метания Стармера между США и Европой: он играет в «ударь крота»

Премьер Британии Кир Стармер мечется между позициями США и Европы по урегулированию конфликта на Украине. Его решения похожи на действия в игре «ударь крота». Об этом пишет Sky News.
В материале утверждается, что Кир Стармер стремится достичь «справедливого» мира. При этом он боится вызвать недовольство со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, уточняет автор.
В статье сказано, что премьер Британии намерен обсудить план США с хозяином Белого дома. Ему важны гарантии безопасности для Украины, заявили источники.
Днем ранее Кир Стармер попал в неловкое положение. Он споткнулся во время встречи с предпринимателями в ЮАР. Премьер приветствовал бизнесменов и чуть не потерял равновесие.