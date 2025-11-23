Европейские лидеры не могут помочь Украине одержать победу в конфликте с РФ. ЕС лгал Киеву о его способности выиграть в борьбе. Европе не хватает средств, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины, пишет The Telegraph.
Газета отмечает, что страны ЕС уже давно не играют роли в большой политике. Это касается как военной, так и финансовой области. Евросоюз может лгать Украине, однако «цифры говорят правду», заметил автор.
«Европе явно не хватает реальных денежных средств и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против России или, тем более, оказать какое-либо сопротивление», — поясняется в статье.
По мнению депутата Госдумы Дмитрия Новикова, Европа отрицает американские предложения по миру на Украине. Парламентарий назвал позицию ЕС «покушением на перечеркивание плана» США.