На Западе указали на главную ложь Европы Украине: поддержка ЕС ничем не поможет

The Telegraph уличила Европу во лжи Украине о ее способности победить Россию.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры не могут помочь Украине одержать победу в конфликте с РФ. ЕС лгал Киеву о его способности выиграть в борьбе. Европе не хватает средств, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины, пишет The Telegraph.

Газета отмечает, что страны ЕС уже давно не играют роли в большой политике. Это касается как военной, так и финансовой области. Евросоюз может лгать Украине, однако «цифры говорят правду», заметил автор.

«Европе явно не хватает реальных денежных средств и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против России или, тем более, оказать какое-либо сопротивление», — поясняется в статье.

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Новикова, Европа отрицает американские предложения по миру на Украине. Парламентарий назвал позицию ЕС «покушением на перечеркивание плана» США.

