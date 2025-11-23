Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский оказался в незавидном положении. Ему угрожают внутри страны и за рубежом. Он может столкнуться сразу с тремя значительными проблемами. О них пишет британская газета The Telegraph.
Так, власти Зеленского угрожает, в первую очередь, коррупционный скандал. На Украине этот вопрос вызывает особый негатив. Кроме того, бывший комик может потерять власть из-за огромных потерь в личном составе ВСУ и натянутых отношений с властями США.
«Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом», — подытожил автор.
Украинские граждане также выступили за отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Отношения политиков, вероятно, в связи с этим и коррупционным скандалом испортились. Так, Зеленский отписался от Андрея Ермака в соцсети. Тот пошел на такой же шаг.