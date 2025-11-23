Луна призвала Зеленского принять план США по урегулированию

Американский конгрессмен Анна Паулина Луна, представляющая Республиканскую партию от Флориды, обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом поддержать предложенный США план урегулирования конфликта.
Луна подчеркнула, что проект, предложенный администрацией Дональда Трампа, рассматривается как наиболее реалистичный вариант достижения мира между Россией и Украиной. Она считает, что именно этот документ может положить начало политическому диалогу.
Обращаясь к Зеленскому, законодатель заявила, что Киев должен воспользоваться возможностью и согласиться на предложенные условия.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС настаивают на изменении как минимум четырех пунктов предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта на Украине.