Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Луна призвала Зеленского принять план США по урегулированию

План, предложенный администрацией Дональда Трампа, является наиболее реалистичным вариантом достижения мира.

Американский конгрессмен Анна Паулина Луна, представляющая Республиканскую партию от Флориды, обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом поддержать предложенный США план урегулирования конфликта.

Луна подчеркнула, что проект, предложенный администрацией Дональда Трампа, рассматривается как наиболее реалистичный вариант достижения мира между Россией и Украиной. Она считает, что именно этот документ может положить начало политическому диалогу.

Обращаясь к Зеленскому, законодатель заявила, что Киев должен воспользоваться возможностью и согласиться на предложенные условия.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС настаивают на изменении как минимум четырех пунктов предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше