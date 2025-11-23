В Йоханнесбурге начался саммит Группы двадцати. Он пройдет в течение двух дней — 22−23 ноября. Встреча лидеров G20 началась с конфуза. Организаторы забыли отключить звук на трансляции с закрытой сессии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что инцидент поставил в неловкое положение президента ЮАР Сирила Рамафосу. Транслироваться для зрителей должна была только вступительная речь лидера. Остальные встречи планировалось сделать закрытыми для представителей прессы. Однако всё пошло не так.
По окончании речи Сирил Рамафоса принялся к обсуждению принятия декларации участниками саммита. Вскоре его прервали. Спустя минуту организаторы всё же отключили звук на трансляции.
«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить. Не знаю, как так вышло», — отметил президент ЮАР.
Инциденты начались еще до начала саммита Группы двадцати. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не приедет на встречу. По его мнению, в стране ущемляют белое население. Президент США, кроме того, потребовал, чтобы декларацию оформили как отдельное заявление председательства. Атмосфера саммита вышла непростой.
От России на саммит G20 прибыл замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. От подтвердил готовность российской стороны работать в Группе двадцати при председательстве США. Москва всегда активно поддерживает деятельность в G20, поделился заместитель председателя администрации. По его словам, Москва старается внести вклад в «позитивную повестку развития» Большой двадцатки.
Максим Орешкин, кроме того, прокомментировал выделение Европой денег Киеву. Он подчеркнул, что средства часто возвращаются обратно на Запад через коррупционные схемы. По мнению замглавы администрации президента РФ, деньги попадают в европейские экономики. Он уточнил, что международные институты сейчас отходят от финансирования собственного развития в пользу военных расходов. Это связано, во многом, с ситуацией на Украине. Максим Орешкин выразил недовольство этим фактом. Он указал на «финансовый крах» некоторых западных государств.