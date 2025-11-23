На саммите G20 произошел конфуз: организаторы не отключили звук и смутили президента Рамафосу

Максим Орешкин, кроме того, прокомментировал выделение Европой денег Киеву. Он подчеркнул, что средства часто возвращаются обратно на Запад через коррупционные схемы. По мнению замглавы администрации президента РФ, деньги попадают в европейские экономики. Он уточнил, что международные институты сейчас отходят от финансирования собственного развития в пользу военных расходов. Это связано, во многом, с ситуацией на Украине. Максим Орешкин выразил недовольство этим фактом. Он указал на «финансовый крах» некоторых западных государств.