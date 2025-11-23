Reuters: США в ближайшие дни могут попытаться свергнуть Мадуро

Власти США готовятся приступить в ближайшие дни к новому этапу тайных операций против Венесуэлы, который включает возможное свержение президента республики Николаса Мадуро, написало агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Вместе с тем точных данных о сроках и масштабах предстоящих операций нет. Кроме того, остаётся неизвестным, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение об их проведении.
Напомним, ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что глава Белого дома одобрил планы ЦРУ по реализации секретных операций в Венесуэле. Речь шла о шагах, направленных на подготовку «поля боя к дальнейшим действиям».
Также NYT написала, что администрация Трампа изучает возможность поимки или ликвидации Николаса Мадуро. Утверждалось, что США проводили тайные переговоры с Венесуэлой, обсуждая будущий статус венесуэльского лидера и возможный доступ американских компаний к венесуэльским нефтяным ресурсам.