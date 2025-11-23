Ричмонд
Стармер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна

Премьер Великобритании заявил, что лишённый титула принц должен поделиться информацией по делу Эпштейна в Конгрессе США.

Источник: Комсомольская правда

Бывший британский принц Эндрю должен дать показания по делу Эпштейна в Конгрессе США. Сделать это его призвал глава британского правительства Кир Стармер.

«В конечном счете это решение должен принять он. Но моя общая позиция состоит в том, что если у вас есть релевантная информация, то вам нужно быть готовым поделиться ею», — цитирует Стармера издание The Mail on Sunday.

Напомним, король Карл III лишил своего младшего брата всех званий, титулов, орденов и пэрства, включая титул принца, который был дан ему при рождении. Отныне уже бывший герцог Йоркский носит имя Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Лишение титулов связано с тем, что Эндрю оказался связанным с секс-преступником Эпштейном.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Клинтон и его жена могут быть причастны к делу Эпштейна, от них требуют дать показания.

