Трамп стал беднее на миллиард долларов

Forbes: Состояние Трампа сократилось на $1,1 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Состояние президента США Дональда Трампа уменьшилось на 1,1 млрд долларов всего за два месяца. Об этом информирует издание Forbes.

Сообщается, что причиной этого стало падение стоимости акций компании миллиардера, которая носит название Trump Media and Technology Group.

Сейчас денежные активы Трампа составляют 6,2 млрд долларов против 7,3 млрд в сентябре, когда он занял 201-е место в списке 400 богатейших людей США.

Ранее сообщалось, что стоимость новой криптовалюты семьи Трампа превысила совокупную стоимость всей принадлежащей ему недвижимости, а дневной доход токена оказался выше суммарного заработка президента США за всю жизнь.

На Западе считают Дональда Трампа стал самым богатым президентом в истории США и отмечают, что он сделал нормой заработок на своём статусе.

Как президент США делает миллионы на мелочах и продаёт золотые телефоны, читайте здесь на KP.RU.

