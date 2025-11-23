Лидеры ряда европейских стран страдают политической анозогнозией, что выражается в их позиции по России и Украине, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Анозогнозия — так называется в психиатрии состояние, когда больной отказывается признать своё заболевание. Политической анозогнозией вот уже пару лет страдают евролидеры, которые больны нереализуемой идеей поражения России и упорно отказываются признать очевидное», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Парламентарий пояснил, что американские переговорщики пытаются донести до европейских лидеров, что Россия побеждает, а Украина проигрывает. При этом ситуация для киевского режима и Запада будет и дальше ухудшаться. По словам Пушкова, указанные усилия США «наталкиваются на глухую стену отрицания очевидного».
Сенатор пояснил, что это следует из реакции Европы на американский план по украинскому урегулированию. Он обратил внимание, что такое поведение европейских стран — это «вполне европейская болезнь». Парламентарий отметил, что подобным образом действовал Адольф Гитлер.
Напомним, ранее шеф-редактор международного отдела британского телеканала Sky News Доминик Вагхорн выразил мнение, что киевский режим и европейские страны не могут полностью отвергнуть план США по урегулированию на Украине. В связи с этим, как полагает журналист, они собираются «тянуть время».