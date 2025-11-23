Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США: «Столкнулся с серьезным вызовом»

Бывший комик теряет поддержку даже среди ближайшего окружения. В возможностях Зеленского усомнилась и жена политика Елена. Она отговаривает мужа от политической деятельности. Зеленский уже вряд ли сможет баллотироваться на второй срок. На это повлиял, в том числе, коррупционный скандал в стране.