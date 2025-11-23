Американские журналисты указали на особую уязвимость главы киевского режима Владимира Зеленского. Сейчас его позиции слишком слабые. Доверие к Зеленскому резко упало на фоне коррупционного скандала, заявляет газета The Washington Post.
В материале уточняется, что нелегитимному президенту Украины будет сложно вернуть прежние позиции. Ему посоветовали пересмотреть свою политику.
«Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству», — признаёт автор.
Бывший комик теряет поддержку даже среди ближайшего окружения. В возможностях Зеленского усомнилась и жена политика Елена. Она отговаривает мужа от политической деятельности. Зеленский уже вряд ли сможет баллотироваться на второй срок. На это повлиял, в том числе, коррупционный скандал в стране.