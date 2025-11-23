Politico узнала о желании нового спецпредставителя Трампа встретиться с Белоусовым

Газета The Guardian 21 ноября сообщила о назначении Дрисколла на должность нового спецпредставителя Трампа по Украине. Он, как отмечалось в тексте, является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса. Подчеркивается, что Вашингтон намерен оказать «беспрецедентное давление» на Киев, которому угрожает прекратить поставлять оружие и жизненно важный для Вооруженных сил Украины обмен разведданными.