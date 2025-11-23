Ричмонд
Politico узнала о желании нового спецпредставителя Трампа встретиться с Белоусовым

Министр армии США Дэниел Дрисколл, который был назначен новым специальным представителем главы Белого дома Дональда Трампа по Украине, изъявил желание провести встречу с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом 22 ноября сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники из его ведомства.

Источник: AP 2024

«Дрисколл попытается организовать встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым», — говорится в материале.

Там же добавили, что в воскресенье, 23 ноября, новый спецпредставитель президента США запланировал проведение переговоров с представителями НАТО.

Газета The Guardian 21 ноября сообщила о назначении Дрисколла на должность нового спецпредставителя Трампа по Украине. Он, как отмечалось в тексте, является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса. Подчеркивается, что Вашингтон намерен оказать «беспрецедентное давление» на Киев, которому угрожает прекратить поставлять оружие и жизненно важный для Вооруженных сил Украины обмен разведданными.

