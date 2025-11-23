Sunday Times: британские дипломаты назвали рабочим план США по Украине

Напомним, ранее газета Politico выпустила статью, в которой высокопоставленный европейский чиновник назвал «очень плохим» документ американских властей по украинскому урегулированию. Также сообщалось, что киевский режим не согласен с рядом пунктов плана США. В свою очередь, в Британии допустили, что украинские власти и европейские страны не могут полностью отвергнуть предложение Белого дома из-за страха испортить отношения с американским лидером Дональдом Трампом.