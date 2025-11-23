Sunday Times: британские дипломаты назвали рабочим план США по Украине

Британские дипломаты неофициально признают, что план США по урегулированию украинского конфликта может быть основой для прекращения боевых действий, написала газета The Sunday Times со ссылкой на их комментарии.
«Он может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — заявил журналистам один из собеседников.
Дипломат заметил, что документ «не идеален, но и не окончателен». По его словам, план, предложенный США, может стать наилучшим вариантом для Киева.
Издание также обратило внимание на реакцию многих экспертов в британских СМИ, которые подвергли критике пункт документа, предусматривающий ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Вместе с тем, по оценкам аналитиков минобороны Британии, в долгосрочной перспективе Украина при любых обстоятельствах не будет способна содержать более 500 тыс. военнослужащих.
В публикации также подчёркивается, что в плане США, вопреки ряду сообщений, нет запрета для Украины владеть дальнобойным оружием.
Напомним, ранее газета Politico выпустила статью, в которой высокопоставленный европейский чиновник назвал «очень плохим» документ американских властей по украинскому урегулированию. Также сообщалось, что киевский режим не согласен с рядом пунктов плана США. В свою очередь, в Британии допустили, что украинские власти и европейские страны не могут полностью отвергнуть предложение Белого дома из-за страха испортить отношения с американским лидером Дональдом Трампом.