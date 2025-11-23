Дудаков объяснил назначение Дрисколла спецпосланником США дружбой с Вэнсом

Министр армии США Дэниел Дрисколл получил пост спецпосланника по Украине из-за дружбы с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп назначил министра армии Дрисколла новым спецпредставителем по Украине. В то же время появилась информация, что бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог в январе 2026 года может уйти из администрации США.
Дудаков отметил, что Дрисколл, вероятно, развернет жесткую кампанию в отношении Киева.
«Дрисколл — это близкий друг нынешнего вице-президента Вэнса. Они вместе учились в Йельской школе права. У Дрисколла, безусловно, есть определенный опыт работы в военной сфере, плюс у него в целом военная семья — отец служил во Вьетнаме. Я думаю, что его назначение связано именно с тем, что он находится в хороших дружественных отношениях с нынешним вице-президентом. Он лоялист Вэнса, а учитывая то, что Джей Ди Вэнс является скептиком в отношении Украины и сторонником изоляционистского подхода с сокращением участия США в вопросах украинского конфликта и в целом в европейских делах, я думаю, что Дэн Дрисколл примерно ту же самую концепцию будет транслировать», — отметил эксперт.
Ранее появилась информация, что группа американских генералов во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом может посетить Москву для обсуждения мирного плана США по урегулированию украинского конфликта.
Попов сказал, где разместят генералов США в РФ для обсуждения плана Трампа.