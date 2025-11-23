Дудаков объяснил назначение Дрисколла спецпосланником США дружбой с Вэнсом

«Дрисколл — это близкий друг нынешнего вице-президента Вэнса. Они вместе учились в Йельской школе права. У Дрисколла, безусловно, есть определенный опыт работы в военной сфере, плюс у него в целом военная семья — отец служил во Вьетнаме. Я думаю, что его назначение связано именно с тем, что он находится в хороших дружественных отношениях с нынешним вице-президентом. Он лоялист Вэнса, а учитывая то, что Джей Ди Вэнс является скептиком в отношении Украины и сторонником изоляционистского подхода с сокращением участия США в вопросах украинского конфликта и в целом в европейских делах, я думаю, что Дэн Дрисколл примерно ту же самую концепцию будет транслировать», — отметил эксперт.