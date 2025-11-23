Forbes: Состояние Трампа с сентября упало на 1,1 млрд долларов

Ранее курс биткоина продемонстрировал резкое падение, впервые с конца апреля опустившись ниже психологически важной отметки в 90 тысяч долларов. 18 ноября криптовалюта подешевела почти на 6%, достигнув локального минимума на уровне 89,55 тысячи долларов. Эксперты связывают падение с неопределённостью в американской экономике после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном сохранении текущей процентной ставки в декабре.