Forbes: Состояние Трампа с сентября упало на 1,1 млрд долларов

Американский президент Дональд Трамп потерял 1,1 млрд долларов за два месяца: его состояние снизилось с рекордных 7,3 до 6,2 млрд долларов на фоне падения акций Trump Media Technology Group (TMTG) и снижения курса криптовалюты $WLFI. Об этом сообщает Forbes.

Источник: Life.ru

С сентября по ноябрь акции компании Трампа DJT торговались около исторического минимума — $10,18 за акцию. Одновременно токены криптоплатформы World Liberty Financial, которую Трамп основал вместе с сыновьями, упали с $0,31 до $0,158.

А в третьем квартале TMTG зафиксировала убыток в 54,8  млн долларов при доходе в 973 000 долларов. Потери в биткоинах составили 48 млн долларов, частично компенсированные 33 млн прибыли от криптовалюты Cronos.

Ранее курс биткоина продемонстрировал резкое падение, впервые с конца апреля опустившись ниже психологически важной отметки в 90 тысяч долларов. 18 ноября криптовалюта подешевела почти на 6%, достигнув локального минимума на уровне 89,55 тысячи долларов. Эксперты связывают падение с неопределённостью в американской экономике после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном сохранении текущей процентной ставки в декабре.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

