Госдеп: мирный план разработан при участии как Москвы, так и Киева

Представитель Госдепа США Томми Пиготт назвал ложью слова журналистов о том, что мирный план урегулирования российско-украинского конфликта стал «списком пожеланий русских».

Источник: Reuters

«Это вопиющая ложь. Как последовательно утверждали госсекретарь Рубио и вся администрация, этот план был разработан Соединенными Штатами при участии как русских, так и украинцев», — написал Томми Пиготт в соцсети X.

Ранее журналист телеканала PBS Ник Шифрин опубликовал в соцсети X пост, в котором процитировал сенатора Ангуса Кинга: «Обнародованный план из 28 пунктов, который, по словам Рубио, не соответствует позиции администрации, — это, по сути, список пожеланий русских».

20 ноября Марко Рубио сообщил, что мирный план, разработанный США, учитывает позиции обеих сторон конфликта. При этом он уточнял, что и Россия, и Украина должны будут пойти на «трудные, но необходимые уступки».

