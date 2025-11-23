МВД Киргизии: 10 человек задержаны за подготовку беспорядков

Сообщается, что в группу входили политики, экс-депутаты, а также люди, ранее работавшие в государственных и силовых структурах. Они планировали устроить беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш (парламент), причём для провокаций планировали привлечь спортивные сообщества и криминалитет.