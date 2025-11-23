Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Киргизии: 10 человек задержаны за подготовку беспорядков

В Киргизии задержали группу, которая планировала устроить беспорядки после выборов в парламент.

Источник: Комсомольская правда

Десять человек задержаны в Киргизии за подготовку массовых беспорядков. Об этом информирует пресс-служба МВД республики.

Сообщается, что в группу входили политики, экс-депутаты, а также люди, ранее работавшие в государственных и силовых структурах. Они планировали устроить беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш (парламент), причём для провокаций планировали привлечь спортивные сообщества и криминалитет.

«В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы», — сказано в релизе.

Напомним, весной Госкомитет нацбезопасности Киргизской республики (ГКНБ) предотвратил подготовку группы злоумышленников к разжиганию межнациональной розни, конечной целью их был госпереворот.

Напомним, в Грузии в октябре на фоне местных выборов начались массовые беспорядки.