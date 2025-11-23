МВД Киргизии: 10 человек задержаны за подготовку беспорядков

Десять человек задержаны в Киргизии за подготовку массовых беспорядков. Об этом информирует пресс-служба МВД республики.
Сообщается, что в группу входили политики, экс-депутаты, а также люди, ранее работавшие в государственных и силовых структурах. Они планировали устроить беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш (парламент), причём для провокаций планировали привлечь спортивные сообщества и криминалитет.
«В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы», — сказано в релизе.
Напомним, весной Госкомитет нацбезопасности Киргизской республики (ГКНБ) предотвратил подготовку группы злоумышленников к разжиганию межнациональной розни, конечной целью их был госпереворот.
Напомним, в Грузии в октябре на фоне местных выборов начались массовые беспорядки.