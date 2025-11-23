Ричмонд
Данилин: Швейцария может устроить провокацию с недопуском делегатов из РФ

В Швейцарии пройдут многосторонние переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа. Данилин оценил страну в качестве площадки для проведения переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Швейцария может устроить некие провокации с недопуском членов делегации из РФ в случае их участия в многосторонних переговорах по Украине, предупредил в беседе с aif.ru политолог Павел Данилин.

Напомним, в Швейцарии на следующей неделе стартуют многосторонние переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа с участием делегаций Украины и европейских стран. Не исключено, что к обсуждению может подключиться и Россия.

Данилин при этом отметил, что Швейцария не самая удобная для России площадка для переговоров.

«Нельзя исключать провокаций с недопуском российских чиновников в Швейцарию, но все же можно рассчитывать, что даже в Швейцарии переговоры смогут состояться. Выбор Швейцарии можно обосновать тем, что исторически эта страна долгое время представляла из себя нейтральное государство, и вот этот остаточный флер может послужить тем фактором, который приведет к тому, что США согласятся на проведение переговоров в этой стране», — отметил политолог.

Кроме того, в конце следующей недели в РФ могут приехать генералы из США для обсуждения мирного плана по Украине.

Попов сказал, где разместят генералов США в РФ для обсуждения плана Трампа.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
