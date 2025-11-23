Данилин: Швейцария может устроить провокацию с недопуском делегатов из РФ

Швейцария может устроить некие провокации с недопуском членов делегации из РФ в случае их участия в многосторонних переговорах по Украине, предупредил в беседе с aif.ru политолог Павел Данилин.
Напомним, в Швейцарии на следующей неделе стартуют многосторонние переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа с участием делегаций Украины и европейских стран. Не исключено, что к обсуждению может подключиться и Россия.
Данилин при этом отметил, что Швейцария не самая удобная для России площадка для переговоров.
«Нельзя исключать провокаций с недопуском российских чиновников в Швейцарию, но все же можно рассчитывать, что даже в Швейцарии переговоры смогут состояться. Выбор Швейцарии можно обосновать тем, что исторически эта страна долгое время представляла из себя нейтральное государство, и вот этот остаточный флер может послужить тем фактором, который приведет к тому, что США согласятся на проведение переговоров в этой стране», — отметил политолог.
Кроме того, в конце следующей недели в РФ могут приехать генералы из США для обсуждения мирного плана по Украине.
Попов сказал, где разместят генералов США в РФ для обсуждения плана Трампа.