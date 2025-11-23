Данилин: Швейцария может устроить провокацию с недопуском делегатов из РФ

«Нельзя исключать провокаций с недопуском российских чиновников в Швейцарию, но все же можно рассчитывать, что даже в Швейцарии переговоры смогут состояться. Выбор Швейцарии можно обосновать тем, что исторически эта страна долгое время представляла из себя нейтральное государство, и вот этот остаточный флер может послужить тем фактором, который приведет к тому, что США согласятся на проведение переговоров в этой стране», — отметил политолог.