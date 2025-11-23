В ЕС рассмотрят «жесткую меру» против России: транзит в Калининград может быть ограничен

Европа вновь выдвигает на рассмотрение «жесткие меры» в отношении России. На этот раз санкции могут коснуться и Белоруссии. В Вильнюсе хотят ограничить транзит в Калининград. Об этом способе давления на Москву и Минск заявил председатель правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс, цитирует Sputnik Литва.
Политик уведомил, что Вильнюс также рассмотрит возможность повторного закрытия границы с Белоруссией. Погранпункт открыли совсем недавно после месячных ограничений.
«Транзит на территорию РФ, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — пояснил Миндаугас Синкявичюс.
Глава партии добавил, что в ЕС могут обсуждаться и другие ограничительные меры в отношении двух стран.
Между тем председатель фракции Союз либералов Литвы Виктория Чмилите-Нильсен осветила ситуацию на границе с Белоруссией. Она назвала инцидент поражением литовского правительства. Политик сочла всё происходящее «унижением» Вильнюса. По ее мнению, проблемы с воздушной контрабандой и блокировкой грузовиков могут привести к отставке местного кабинета министров.
Литва начала блокировку транзита в Калининградскую область двумя днями ранее. Госпредприятие «Летувос гележинкеляй» заявило об остановке перевозок грузов компании «Лукойл» на территорию России. По мнению главы госпредприятия Эгидиюс Лазаускас, таким образом Литва присоединилась к рекомендуемым ограничительным мерам Соединенных Штатов и Британии. Это решение назвали правильным. В Литве считают, что ограничение транзита является «последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса».
Еще летом президент России Владимир Путин назвал «незаконными» санкции, которые в последние годы активно накладывают страны Европы. Москва и Пекин выступают против введения таких ограничительных мер. Владимир Путин подчеркнул, что РФ и КНР считают санкции в мировой торговле дискриминацией. Он отметил, что на платформе БРИКС страны-члены объединения выступают против них.