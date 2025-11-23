В ЕС рассмотрят «жесткую меру» против России: транзит в Калининград может быть ограничен

Европа вновь выдвигает на рассмотрение «жесткие меры» в отношении России. На этот раз санкции могут коснуться и Белоруссии. В Вильнюсе хотят ограничить транзит в Калининград. Об этом способе давления на Москву и Минск заявил председатель правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс, цитирует Sputnik Литва.