Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер: экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

Глава британского правительства отметил, что расследованию будет полезна любая информация.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил мнение, что принцу Эндрю, брату короля Карла III, следует сотрудничать с американскими законодателями и предоставить им сведения по расследованию, связанному с финансистом Джеффри Эпштейном.

Его комментарий последовал после сообщений о том, что принц не откликнулся на запрос Конгресса США, который ожидал ответа до 20 ноября.

Стармер отметил, что любой человек, располагающий информацией, имеющей значение для подобных дел, должен быть готов дать показания тем, кто ведёт расследование. Он подчеркнул важность открытости и готовности к взаимодействию с компетентными органами в ситуациях, касающихся громких уголовных дел.

При этом глава британского правительства подчеркнул, что решение о том, давать ли свидетельские показания, остаётся за самим Эндрю, поскольку подобные вопросы имеют личный характер и требуют самостоятельного выбора.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп грубо пресёк вопрос журналистки о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и назвал репортёра «свинкой».

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше