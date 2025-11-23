Стармер: экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил мнение, что принцу Эндрю, брату короля Карла III, следует сотрудничать с американскими законодателями и предоставить им сведения по расследованию, связанному с финансистом Джеффри Эпштейном.
Его комментарий последовал после сообщений о том, что принц не откликнулся на запрос Конгресса США, который ожидал ответа до 20 ноября.
Стармер отметил, что любой человек, располагающий информацией, имеющей значение для подобных дел, должен быть готов дать показания тем, кто ведёт расследование. Он подчеркнул важность открытости и готовности к взаимодействию с компетентными органами в ситуациях, касающихся громких уголовных дел.
При этом глава британского правительства подчеркнул, что решение о том, давать ли свидетельские показания, остаётся за самим Эндрю, поскольку подобные вопросы имеют личный характер и требуют самостоятельного выбора.
