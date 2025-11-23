Специальный представитель президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог выступил с заявлениями по конфликту Киева с Москвой. Он подчеркнул важность проведения выборов в стране. Кит Келлог отметил, что украинцы должны проголосовать за президента для «успокоения». Так он сообщил в беседе с Fox News.
По мнению американского спецпосланника, этот шаг является последовательным и нужным.
Кит Келлог также обратился к этапам мирного урегулирования. По мнению спецпредставителя президента США, стороны уже близки к завершению конфликта.
Во второй срок главы киевского режима Владимира Зеленского не верит даже его семья. В возможностях политика усомнилась и его жена Елена Зеленская. Как выяснилось, она долгое время отговаривает мужа от политической деятельности.