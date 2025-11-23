Попов сказал, как встретят генералов США в случае их приезда в РФ

Приезд генералов США в Россию для обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине — нормальная практика, для американской делегации в случае приезда, вероятно, организуют культурную программу, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Напомним, британское издание The Guardian со ссылкой на американские источники сообщило, что группа генералов из США, вероятно, прилетит в РФ в конце следующей недели.
Речь идет о плане, который ранее представила американская сторона. Известно, что он состоит из 28 пунктов, многие из которых основаны на предложениях, озвученных президентом России Владимиром Путиным.
«В данном случае это рабочая группа, поэтому особых церемоний не будет. В любом случае в России их будет кто-то сопровождать, вероятно, встретят у трапа самолета. Все, как положено. Разместят делегатов в хорошей гостинице в Москве. Раньше в подобных случаях организовывали еще и культурную программу, с посещением Большого театра, например, но это во время хороших отношений с США было, сейчас, скорее, не белая и не черная полоса, а серая», — отметил Попов.
