В США выступили с неожиданным заявлением по Украине: До завершения конфликта осталось «два метра»

Келлог анонсировал завершение украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты очень близки к завершению конфликта между Киевом и Москвой. Так мнение он выразил в беседе с Fox News.

Кит Келлог уточнил, что до урегулирования ситуации осталось всего «два метра». Он назвал план США «хорошим». Однако предупредил, что предложение будет доработано.

«Последние 10 метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там», — заверил Кит Келлог.

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп назначил министра армии Дэниела Дрисколла новым американским представителем по мирным переговорам по Украине. Уход Кита Келлога планируется на 2026 год. Это решение связано с разногласиями спецпосланника и Дональда Трампа.

