Урегулирование украинского конфликта требует ареста Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
Так он отреагировал на призыв члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны к главе киевского режима принять план американского президента Дональда Трампа по ситуации на Украине.
«Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Трамп заявил, что глава киевского режима, если ему не нравится мирный план, может биться до разрыва его «маленького сердца». Президент отметил, что предложение Белого дома по урегулированию украинского кризиса не является окончательным.