Келлог: США могут подтолкнуть Украину к отказу от территорий

В эфире Fox News Кит Келлог ответил на вопросы по поводу плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта. «Это хороший план. В нем есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти пришли к этому», — сообщил он. Как уточнил Келлог, гарантии безопасности для Украины, вероятно, будут прописаны в дополнительном документе.
Спецпредставитель также сообщил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон для обсуждения мирного плана. «Думаю, когда Зеленский приедет в США, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим», — сказал Кит Келлог.
Как добавил Келлог, США находятся в «двух метрах» от завершения российско-украинского конфликта. Он назвал их самыми тяжелыми. При этом, как указал спецпредставитель, президент США Дональд Трамп «намерен довести дело до конца».