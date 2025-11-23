Келлог: США могут подтолкнуть Украину к отказу от территорий

В эфире Fox News Кит Келлог ответил на вопросы по поводу плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта. «Это хороший план. В нем есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти пришли к этому», — сообщил он. Как уточнил Келлог, гарантии безопасности для Украины, вероятно, будут прописаны в дополнительном документе.