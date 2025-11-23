Келлог допустил визит Зеленского в США для обсуждения мирного плана Трампа

«Это хороший план. В нём есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти [пришли] к этому. Думаю, когда Зеленский приедет в Соединённые Штаты, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим», — заявил дипломат.
Келлог не исключил, что к плану будут приложены дополнительные документы, вероятно содержащие конкретные гарантии безопасности. При этом, по его словам, речь идёт скорее о рамочном документе. Спецпосланник также добавил, что недавно разговаривал с зятем американского президента Джаредом Кушнером, который, по данным американской прессы, участвовал в разработке мирного плана.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для согласования мирного плана по Украине.