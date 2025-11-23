Специальный представитель президента США по украинскому направлению Кит Келлог подчеркнул, что проведение выборов на Украине является важным шагом, который сможет снизить напряжённость внутри страны. По его словам, этот процесс входит в число ключевых положений предложенного плана урегулирования.
Келлог отметил, что документ предусматривает организацию выборов в достаточно короткие сроки — примерно в пределах ста дней. По оценкам экспертов, с которыми он общался, реализовать это можно даже быстрее, если будут созданы необходимые условия.
Он выразил уверенность, что проведение голосования позволит укрепить доверие как среди граждан Украины, так и со стороны международного сообщества. При этом Келлог подчеркнул, что выборы остаются одним из обязательных элементов обсуждаемой инициативы.
Ранее сообщалось, что американские власти подбирают замену Владимиру Зеленскому, приглашая в Вашингтон других представителей киевского режима.