Келлог заявил о необходимости провести выборы на Украине

Выборы президента снизят напряжённость внутри страны, считает спецпосланник президента США.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента США по украинскому направлению Кит Келлог подчеркнул, что проведение выборов на Украине является важным шагом, который сможет снизить напряжённость внутри страны. По его словам, этот процесс входит в число ключевых положений предложенного плана урегулирования.

Келлог отметил, что документ предусматривает организацию выборов в достаточно короткие сроки — примерно в пределах ста дней. По оценкам экспертов, с которыми он общался, реализовать это можно даже быстрее, если будут созданы необходимые условия.

Он выразил уверенность, что проведение голосования позволит укрепить доверие как среди граждан Украины, так и со стороны международного сообщества. При этом Келлог подчеркнул, что выборы остаются одним из обязательных элементов обсуждаемой инициативы.

Ранее сообщалось, что американские власти подбирают замену Владимиру Зеленскому, приглашая в Вашингтон других представителей киевского режима.

