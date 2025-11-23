Рубио назвал план США прочной основой для переговоров по Украине

«Мирное предложение разработано США. Оно выдвинуто в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров», — написал Рубио 22 ноября в X. По его словам, «план основывается на вкладе с российской стороны». «Но он также основывается на прошлом и продолжающемся вкладе со стороны Украины», — добавил шеф американского внешнеполитического ведомства. Как информировало агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа, Рубио в субботу вылетел из Вашингтона в Женеву, где 23 ноября намечены консультации представителей ведущих стран ЕС, а также США и Украины по предложенному Вашингтоном плану урегулирования.