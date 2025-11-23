Прогнет Зеленского: зачем Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

В администрации президента США Дональда Трампа произошла ключевая кадровая перестановка, способная кардинально изменить подход Вашингтона к украинскому конфликту.
Новым спецпредставителем по Украине назначен министр армии Дэниел Дрисколл, что знаменует собой переход от неопределенной политики к жесткому и прагматичному курсу.
Новый этап.
По словам экспертов, Киеву стоит готовиться к серьезному давлению, а не к диалогу на старых условиях.
Об этом aif.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, фигура нового посланника говорит сама за себя и не сулит украинскому руководству легких переговоров.
«Дрисколл жестко настроен по отношению к Киеву», — констатировал Дудаков.
Друг Вэнса.
Но что стоит за этим назначением и почему именно Дрисколл получил столь ответственную должность? Ключ к разгадке — в его близких связях в Белом доме.
«Дрисколл — это близкий друг нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса. Они вместе учились в Йельской школе права», — пояснил эксперт.
Эта дружба, по мнению аналитика, стала решающим фактором.
«Я думаю, что его назначение связано именно с тем, что он находится в хороших дружественных отношениях с нынешним вице-президентом. Он лоялист Вэнса», — подчеркнул политолог.
Эта личная лояльность напрямую транслируется в политическую линию. Джей Ди Вэнс известен как один из главных скептиков в отношении поддержки Украины и сторонник изоляционистского подхода, предполагающего сокращение американского участия не только в украинском конфликте, но и в европейских делах в целом.
Дудаков уверен, что Дрисколл станет проводником именно этой концепции.
«Учитывая то, что Джей Ди Вэнс является скептиком в отношении Украины, я думаю, что Дэн Дрисколл примерно ту же самую концепцию будет транслировать», — заявил эксперт.
Отставка Кита Келлога.
Назначение Дрисколла происходит на фоне другой знаковой новости: стало известно, что бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог, вероятно, покинет свой пост в администрации США уже в январе 2026 года.
По словам Дудакова, эта замена не случайна и свидетельствует о желании Трампа навести порядок в украинском досье. Эксперт объясняет, что у Дрисколла и Келлога будут принципиально разные роли и подходы.
«У Дрисколла больше техническая роль в связи с украинским конфликтом. Ему, прежде всего, предстоит продвигать интересы администрации Трампа. То есть та задача, с которой не справился Кит Келлог», — утверждает политолог.
Причиной неудачи предшественника, по версии Дудакова, стал конфликт интересов.
«У последнего произошел конфликт интересов, было непонятно, чьи интересы он отстаивает — украинских лоббистов, с которыми он был тесно связан, или администрации Трампа».
Жёсткий прагматик.
В противовес этому Дрисколл позиционируется как фигура, свободная от подобных связей и настроенная крайне реалистично.
Опыт нового представителя также говорит в его пользу: помимо поста министра армии, он имеет за плечами карьеру в военной сфере и происходит из военной семьи — его отец служил во Вьетнаме. Это формирует прагматичного и бескомпромиссного переговорщика.
«Дрисколл более реалистично настроен. Он, конечно, с украинцами якшаться не собирается», — считает Малек Дудаков.
Что же это означает для Киева на практике? Эксперт прогнозирует резкую смену тона и тактики со стороны Вашингтона.
«С его стороны, я думаю, мы будет наблюдать довольно жесткую кампанию прессинга в отношении Киева», — резюмирует политолог.
Таким образом, кадровая рокировка в администрации Трампа — это не просто замена одного чиновника на другого. Это сигнал о фундаментальном изменении стратегии. На смену периоду неопределенности, когда интересы Вашингтона могли размываться лоббистами, приходит эра жесткого прагматизма.
Дэниел Дрисколл, как доверенное лицо изоляциониста Вэнса, прибывает в Киев не с пустыми руками, а с четким мандатом: добиваться исключительно американских целей, не оглядываясь на прежние договоренности.
И делает он это с позиции силы, опираясь на свой военный бэкграунд и поддержку на самом высоком уровне. Для украинского руководства это означает, что «правила игры» изменились безвозвратно, и впереди — сложный период прямого и бескомпромиссного диалога.