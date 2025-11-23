Прогнет Зеленского: зачем Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

Эта личная лояльность напрямую транслируется в политическую линию. Джей Ди Вэнс известен как один из главных скептиков в отношении поддержки Украины и сторонник изоляционистского подхода, предполагающего сокращение американского участия не только в украинском конфликте, но и в европейских делах в целом.