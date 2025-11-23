Келлог: США очень близки к урегулированию конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон находится на финишной стадии усилий по достижению мирного решения украинского конфликта. Он отметил, что процесс продвинулся настолько, что до итогового соглашения остаётся минимальная дистанция.
По словам Келлога, работа над предложенным американской стороной планом из 28 пунктов продолжается в ускоренном режиме, включая период Дня благодарения. Он выразил уверенность, что активные переговоры в ближайшие дни могут приблизить стороны к достижению договорённостей.
Келлог также допустил, что Украине могут предложить рассмотреть вопрос территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Киеву предстоят непростые решения, и США, по его мнению, способны подтолкнуть украинское руководство к обсуждению таких вариантов.
Ранее Келлог подчеркнул, что проведение выборов на Украине является важным шагом, который сможет снизить напряжённость внутри страны.