Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог: США очень близки к урегулированию конфликта на Украине

Украине могут предложить рассмотреть вопрос территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон находится на финишной стадии усилий по достижению мирного решения украинского конфликта. Он отметил, что процесс продвинулся настолько, что до итогового соглашения остаётся минимальная дистанция.

По словам Келлога, работа над предложенным американской стороной планом из 28 пунктов продолжается в ускоренном режиме, включая период Дня благодарения. Он выразил уверенность, что активные переговоры в ближайшие дни могут приблизить стороны к достижению договорённостей.

Келлог также допустил, что Украине могут предложить рассмотреть вопрос территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Киеву предстоят непростые решения, и США, по его мнению, способны подтолкнуть украинское руководство к обсуждению таких вариантов.

Ранее Келлог подчеркнул, что проведение выборов на Украине является важным шагом, который сможет снизить напряжённость внутри страны.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше