Госдеп: план США по урегулированию составлен при содействии РФ и Украины

Напомним, ранее 22 ноября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что власти США надеются на скорую встречу с российскими представителями для обсуждения плана Вашингтона по Украине. При этом, по данным журналистов, делегатов от РФ не будет на консультациях в Швейцарии.