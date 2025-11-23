Госдеп: план США по урегулированию составлен при содействии РФ и Украины

Американский план по урегулированию украинского конфликта составлен при содействии России и киевского режима, написал замглавы пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.
Так чиновник отреагировал на публикацию журналиста телеканала PBS, в которой были представлены слова сенатора Соединённых Штатов Майка Раундза. В этой статье член законодательного органа утверждает, что фактически указанный документ был передан Вашингтону. По его словам, план, представленный США, якобы является «списком желаний» России.
В ответ Пиготт назвал высказывание Раундза обманом.
«Это неприкрытая ложь. Согласно последовательной позиции госсекретаря Рубио и всей администрации, этот план был составлен Соединёнными Штатами при вкладе как с российской, так и с украинской стороны», — подчеркнул представитель Госдепартамента на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, ранее 22 ноября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что власти США надеются на скорую встречу с российскими представителями для обсуждения плана Вашингтона по Украине. При этом, по данным журналистов, делегатов от РФ не будет на консультациях в Швейцарии.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил мнение, что критика предложения США по Украине демонстрирует отрыв от реальности. Он добавил, что любое мирное соглашение должно максимально уменьшить риск возобновления конфликта.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.